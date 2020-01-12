Sigorta girişim 1987. Yıl ve gün sayım doldu. Yaşı bekliyorum. Geçmişte maaşım hep asgari ücretten yatırıldı. Halen çalışıyorum. Emekli maaşımı yükseltebilmek için bu kalan 2 yılda neler yapabilirim? Adnan ÇAPKIN
Emekli maaşını belirleyen en önemli unsur prime esas kazancınız. Yani brüt ücretiniz. Emekli maaşı hesaplanırken işe girdiğiniz ilk andan itibaren tüm çalışmalarınız dikkate alınıyor. Dolayısıyla tüm çalışma hayatında aldığınız maaşların emekli aylığında etkisi var. Fakat bu son 2 yılda brüt ücretiniz 3 bin lira ve üzerinde olursa emekli maaşınız yükselir. Asgari ücretten yatmaya devam ederse düşük olur. O yüzden imkan varsa maaşınızı yükseltin. Asgari ücretten gösterilmesine izin vermeyin. Gerçek maaşınız gösterilmeyip asgari ücretten bildiriliyorsa bu durum sizin emekli maaşınızı azaltıcı etki yapacaktır. Emekli maaşı hesaplanırken üç ayrı dönem dikkate alınıyor. 2000 yılı öncesi, 2000 ile 2008 yılları arası ve 2008 sonrası dönem çalışmalar ayrı aylık bağlama oranlarıyla çarpılıyor. Burada en avantajlı dönem, yani aylık bağlama oranının en yüksek olduğu dönem 2000 yılı öncesi dönem. Bu bölümde çalışması çok maaşı yüksek olanlar için emekli aylığı daha yüksek çıkıyor.
30.10.2018 iş kazasından ayağım kırıldı. İki tane platin takıldı. 04.12.2019 tarihinde sendikaya üye olduğum için işten çıkarıldım. Tazminat alabilir miyim? (İSMİ SAKLI)
Sendikaya üye olmasanız da işten çıkartıldığınız için tazminat hakkınız bulunuyor. Sendikaya üye olduğunuz için çıkartmışlarsa bunun ayrıca hem idari hem ceza kanununa göre cezası bulunuyor. Ayrıca kötü niyet tazminatı da alırsınız. Kıdem tazminatı için son işlerinde en az 1 yıllık çalışmanızın bulunması gerekiyor. Bunu da unutmayın. Kötü niyet tazminatı ve diğer talepler için bir hukukçuya danışın.
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR - TAKVİM'E SORUN
ekonomi@takvim.com.tr
Emekli maaşını belirleyen en önemli unsur prime esas kazancınız. Yani brüt ücretiniz. Emekli maaşı hesaplanırken işe girdiğiniz ilk andan itibaren tüm çalışmalarınız dikkate alınıyor. Dolayısıyla tüm çalışma hayatında aldığınız maaşların emekli aylığında etkisi var. Fakat bu son 2 yılda brüt ücretiniz 3 bin lira ve üzerinde olursa emekli maaşınız yükselir. Asgari ücretten yatmaya devam ederse düşük olur. O yüzden imkan varsa maaşınızı yükseltin. Asgari ücretten gösterilmesine izin vermeyin. Gerçek maaşınız gösterilmeyip asgari ücretten bildiriliyorsa bu durum sizin emekli maaşınızı azaltıcı etki yapacaktır. Emekli maaşı hesaplanırken üç ayrı dönem dikkate alınıyor. 2000 yılı öncesi, 2000 ile 2008 yılları arası ve 2008 sonrası dönem çalışmalar ayrı aylık bağlama oranlarıyla çarpılıyor. Burada en avantajlı dönem, yani aylık bağlama oranının en yüksek olduğu dönem 2000 yılı öncesi dönem. Bu bölümde çalışması çok maaşı yüksek olanlar için emekli aylığı daha yüksek çıkıyor.
30.10.2018 iş kazasından ayağım kırıldı. İki tane platin takıldı. 04.12.2019 tarihinde sendikaya üye olduğum için işten çıkarıldım. Tazminat alabilir miyim? (İSMİ SAKLI)
Sendikaya üye olmasanız da işten çıkartıldığınız için tazminat hakkınız bulunuyor. Sendikaya üye olduğunuz için çıkartmışlarsa bunun ayrıca hem idari hem ceza kanununa göre cezası bulunuyor. Ayrıca kötü niyet tazminatı da alırsınız. Kıdem tazminatı için son işlerinde en az 1 yıllık çalışmanızın bulunması gerekiyor. Bunu da unutmayın. Kötü niyet tazminatı ve diğer talepler için bir hukukçuya danışın.
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR - TAKVİM'E SORUN
ekonomi@takvim.com.tr
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