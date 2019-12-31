Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları çekilmeye başlandı. Milli Piyango 2020 amorti rakamı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Bu bağlamda 2020 Milli Piyango çekilişinde amorti rakamları 20.00 - 21.00 arasında belirlenecek. Amorti nedir? Amorti ne demek? 2020 yılı amorti rakamları nelerdir?Milli Piyango çekilişlerinde en çok amorti çıkar. Peki amorti nedir, amorti ne demektir? Milli Pİyango biletinin son rakamları amorti olarak bilinmektedir. Amorti için 2 tane rakam çekilir. 2020 Milli Piyango sonuçları belli olunca yer alacak. Detaylar haberimizde...

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