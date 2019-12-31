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  • 31.12.2019 20:29
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 20:29

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2020 için artık nefesler tutulmuş durumda. yılbaşı çekilişi birazdan başlayacak. Milli Piyango bileti sorgulama işlemi "http://www.mpi.gov.tr/" üzerinden gerçekleştiriliyor. Şans oyunları arasından Milli Piyango sorgulama ekranı seçildikten sonra çekiliş tarihinin ve bilet numarasının sisteme girilmesi gerekiyor. Tüm listeyi seçerek büyük ikramiyenin hangi il ve ilçelere çıktığı da öğrenebilirsiniz. Diğer taraftan ise 80 milyon lira tutarındaki büyük ikramiye çekilişi ise 20.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Yılbaşı sonuçlarının nasıl sorgulanacağı merak konusu.

2020 Milli Piyango yılbaşı sonuçları! MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango 2020 yılbaşı sonuçları için geri sayım başladı. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sonrasında bir kişi milyoner olacak. Bu anlamda çeyrek bilet alanlar kazanmaları ikramiyenin dörtte birini kazanacaklar. Yani çeyrek biletlere 20 milyon lira ikramiye verilecek. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, bu yıl toplamda 436 milyon lira ikramiye dağıtacaklarını söylemişti. Merakla beklenen 80 milyon TL'lik ikramiye için yılbaşı 2020 çekilişi 31 Aralık 2019 saat 15.00'de başlayacak. Halka açık gerçekleştirilecek çekilişte büyük yılbaşı ikramiyesi, 2 adet amorti akşam 20.00 ile 21.00 arasında çekilecek.

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HaberlerEkonomi HaberleriMPİ bilet sorgulama ve Milli Piyango kazanan numaralar sayfamızda - 2020 MİLLİ PİYANGO yılbaşı sonuçları!
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