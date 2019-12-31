Milli Piyango 2020 yılbaşı sonuçları için geri sayım başladı. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sonrasında bir kişi milyoner olacak. Bu anlamda çeyrek bilet alanlar kazanmaları ikramiyenin dörtte birini kazanacaklar. Yani çeyrek biletlere 20 milyon lira ikramiye verilecek. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, bu yıl toplamda 436 milyon lira ikramiye dağıtacaklarını söylemişti. Merakla beklenen 80 milyon TL'lik ikramiye için yılbaşı 2020 çekilişi 31 Aralık 2019 saat 15.00'de başlayacak. Halka açık gerçekleştirilecek çekilişte büyük yılbaşı ikramiyesi, 2 adet amorti akşam 20.00 ile 21.00 arasında çekilecek.

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