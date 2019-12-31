2020 Milli Piyango bilet sorgulama sayfası milyonlar tarafından merakla bekleniyor. 31 Aralık 2019 Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulama işlemlerini haberimizde yer alan link ile yapabilirsiniz. Bu anlamda Milli Piyango yılbaşı sonuçları açıklandığı zaman takvim.com.tr'de olacak. Ayrıca Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli olduğu zaman "http://www.mpi.gov.tr/" adresi üzerinden sorgulaması gerçekleştirilebilecek.

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