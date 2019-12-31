Milyonların merakla beklediği Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi saat 15.00'te başlıyor. Bu bağlamda 80 milyonu kazanmak için kıyasıya bir yarış başlamış olacak. Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene kaç para veriyor? Her yıl Aralık ayının son günü yani 31'inde yapılan çekiliş vatandaşlar tarafından yoğun şekilde ilgi görüyor. Büyük ikramiyenin yanı sıra yılbaşı özel çekilişinde en çok merak edilenlerden biri de amorti numaraları. Son 10 yılda çıkan amorti numaraları sizler için hazırladık. Peki, Milli Piyango son 2, 3 rakama ne kadar veriyor? Son 10 yılda çıkan amorti numaralar neler? Amorti nedir? 2020 amorti numaraları belli oldu mu? İşte konu ile ilgili detaylar...

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