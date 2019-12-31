2020 Milli Piyango bilet sorgulama sayfası milyonlar tarafından merakla bekleniyor. 31 Aralık 2019 Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulama işlemlerini haberimizde yer alan link ile yapabilirsiniz. Bu anlamda Milli Piyango yılbaşı sonuçları açıklandığı zaman takvim.com.tr'de olacak. Ayrıca Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli olduğu zaman "http://www.mpi.gov.tr/" adresi üzerinden sorgulaması gerçekleştirilebilecek. Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi bu yıl 80 Milyon lira olacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 15.00'te başlayacak. Milli Piyango amorti ve büyük ikramiye çekilişleri de saat 20.00 ile 21.00 tarihleri arasında yapılacak. Peki 31 Aralık 2019 Milli Piyango yılbaşı bileti nasıl sorgulanır?

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