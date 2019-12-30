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  • 31.12.2019 18:00
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 18:00

'de sonuçları - ile sorgulama

i sonuçları 2020! 31 Aralık 2019 akşamı yapılacak olan yılbaşı çekilişi ise heyecanlı bekleyişi sürüyor.Eğer yılbaşı biletlerinin hepsinin satılması durumunda vatandaşa 436 milyon 540 bin lira ikramiye dağıtılacak.Büyük ikramiye ise 80 milyon olarak belirlendi. sonuçları açıklandı zaman takvim.com.tr'de olacak. Millî Piyango İdaresi, 5 Temmuz 1939 tarih ve 3670 sayılı kanunla kurulmuştur. 6 Haziran 1988 tarih ve 19834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 320 sayılı kanun hükmünde kararname ile 3670 sayılı kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılarak, İdare'nin görev ve yetkileri, yeniden tanımlanarak genişletilmiştir.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları 2020! MPİ bilet sorgulama!

2020 yılı Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları için artık sayılı saatler kaldı. Bu bağlamda takvim.com.tr'de Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçlarını canlı olarak ekrana getiriyoruz. Vatandaşların büyük bir heyecanla beklediği Milli Piyango yılbaşı çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Milli Piyango biletlerini pürüzsüz ya da kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilecek olan konular arasında yer alıyor.Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları sorgulamanın nasıl olacağı ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor... Büyük bir heyecanla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Milli Piyango yılbaşı sonuçları açıklandı zaman takvim.com.tr'de olacak. Ayrıca Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli olduğu zaman "http://www.mpi.gov.tr/" adresi üzerinden sorgulaması gerçekleştirilebilecek.

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HaberlerEkonomi Haberleriwww.mpi.gov.tr'de Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları - 2020 MPİ bilet numarası ile sorgulama yılbaşı çekiliş sonuçları
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