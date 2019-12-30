31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta, ne zaman? Bilet alanlar tarafından oldukça merak ediliyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine az bir zaman kala birçok kişi bu yıl belirlenen 80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olabilmek için bilet satın almaya başladı. Biletler her yıl olduğu gibi çeyrek, tam ve yarım bilet şeklinde satışa sunuldu ve tükendi. 80 milyonluk ikramiye 200 liralık banknotlar halinde 400 adet balyadan (binlik) oluştu.

2020 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı çekilişi programını açıkladı. Büyük ikramiye çekilişinin yapılacağı saat belli oldu.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçlarını anı anına sayfamızdan takip edebilirsiniz. Biletinizde yazan 6 haneli numarayı sorgulama motoruna ekleyerek size çıkan ikramiyeyi kolayca görebileceksiniz.

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