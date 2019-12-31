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  • 31.12.2019 12:00
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 12:09

bilet sorgulama sayfası: 31 Aralık 2019 nasıl sorgulanır?

bilet sorgulama sayfası milyonlar tarafından merakla bekleniyor. 31 Aralık 2019 sorgulama işlemlerini haberimizde yer alan link ile yapabilirsiniz. Bu anlamda Milli Piyango yılbaşı sonuçları açıklandığı zaman takvim.com.tr'de olacak. Ayrıca Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli olduğu zaman "http://www.mpi.gov.tr/" adresi üzerinden sorgulaması gerçekleştirilebilecek. Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi bu yıl 80 Milyon lira olacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 15.00'te başlayacak. Milli Piyango amorti ve büyük ikramiye çekilişleri de saat 20.00 ile 21.00 tarihleri arasında yapılacak. Peki 31 Aralık 2019 ?

2020 Milli Piyango bilet sorgulama sayfası haberimizde!

2020 Milli Piyango bilet sorgulama sayfası oldukça yoğun ilgi görmeye başladı bile. Bu anlamda 2020 yılı Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 2020 yılı Milli Piyango yılbaşı ikramiyesinin 80 milyon olması ilgiyi oldukça katladı. Tam bilet, çeyrek bilet ve yarım bilet alan milyonlarca vatandaş bugün yani 31 Aralık 2019 yılbaşı çekilişini bekliyor. Milli Piyango çekiliş sonuçlarını TAKVİM.com.tr farkı ile takip edebilirsiniz. 80 milyon büyük ikramiyenin verileceği Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli olduğu zaman "http://www.mpi.gov.tr/" adresi üzerinden sorgulaması gerçekleştirilebilecek.

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