2020 Milli Piyango bilet sorgulama sayfası oldukça yoğun ilgi görmeye başladı bile. Bu anlamda 2020 yılı Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 2020 yılı Milli Piyango yılbaşı ikramiyesinin 80 milyon olması ilgiyi oldukça katladı. Tam bilet, çeyrek bilet ve yarım bilet alan milyonlarca vatandaş bugün yani 31 Aralık 2019 yılbaşı çekilişini bekliyor. Milli Piyango çekiliş sonuçlarını TAKVİM.com.tr farkı ile takip edebilirsiniz. 80 milyon büyük ikramiyenin verileceği Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli olduğu zaman "http://www.mpi.gov.tr/" adresi üzerinden sorgulaması gerçekleştirilebilecek.

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