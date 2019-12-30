Konut kredisi 0.79'a düşüyor mu? Sorusu oldukça fazla merak ediliyor. Bu bağlamda ilk bakılan banka ise Ziraat Bankası oluyor. Ziraat Bankası konut kredisinde dört farklı paket sunuyor. ''Çalışanın artısı konut kredisi'' paketinde %0,99 faiz uygulayan banka, 180 aya kadar vade imkanı tanıyor Ev almak isteyenler sık sık bankaların faizlerini inceliyor. Kamu bankaları ve özel bankaların çoğu konut kredisini 0.99'a düşürmüştü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konut kredi faiz oranları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamanın ardından Konut kredisi 0.79'a düşüyor mu? Merak ediliyor. Detaylar takvim.com.tr sayfasında sizlerle

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