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Son 5 yılın getiri şampiyonu

’de konut fiyatlarının son 5 yılda ortalama yüzde 57 yükseldiğini söyleyen Ziya Yılmaz, ‘Artış oranı ’da yüzde 50, ’da yüzde 51 oldu. 3 büyük şehir içinde en yüksek getiriyi ise yüzde 88 ile sağladı’ dedi.

Son 5 yılın getiri şampiyonu İzmir
Merkez Bankası tarafından yayınlanan konut birim fiyatlarından yapılan analize göre; 'de konut fiyatları Ocak 2015 ile Ekim 2019 arasında ortalama yüzde 57 yükseldi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, söz konusu dönemde 'da birim metrekare fiyatı ortalama 50 oranında artarken, bu rakamın 'da ise yüzde 51 olarak gerçekleştiğini ifade etti. Yılmaz, ", 3 büyük şehir içinde yatırımcısına en çok kazandıran il olarak öne çıktı. Türkiye genelinde yüzde 57'lik bir yükselişi konuştuğumuz dönemde, İzmir'de birim metrekare fiyatlarındaki yükseliş yüzde 88 oldu" dedi.

YATIRIMCILARI ÇEKİYOR
İzmir'in son dönemde yerli ve yabancı çok sayıda yatırımcının odağında olduğunu dile getiren Ziya Yılmaz, şöyle konuştu: "Özellikle son dönemde çok sayıda büyük şirketin genel merkezlerini ya da operasyon üslerini İstanbul'dan İzmir'e taşıdığını görüyoruz. Bu da şehirde ciddi bir gayrimenkul hareketliliği yaratmış durumda. tarafından açıklanan satış rakamları da bu hareketliliğin en büyük göstergesi. Ocak 2015 ile Ekim 2019 arasında, İzmir'de satılan konut sayısı 377 bin 477'yi buldu."

2.100 TL'DEN BAŞLIYOR
DAP Yapı, İzmir'de konut sahibi olmak isteyen ve yatırım yapmak isteyenler için peşinatı kaldırdı, yüzde 0.79 faiz oranı ile 180 ay vade fırsatı sunuyor. Son 40 dairenin kaldığı İzmir'de taksitler 2.100 TL'den başlıyor. Lansman döneminde satış rekorları kıran DAP İzmir'de 31 ve 32 katlı 2 blok var. 450 milyon TL yatırımla gerçekleştirilen proje, 707 konut ve ticari alanlardan oluşuyor.


YAVUZ KARAMAN

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