En çok kazanç bilgi ve iletişimde

TÜİK, 2018 yılına ilişkin 'Kazanç Yapısı Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Buna göre, geçen yıl yıllık ortalama brüt kazanç 49 bin 1 lira olarak gerçekleşti. Bu değer, erkekler için 50 bin 297 lira, kadınlar için 46 bin 208 lira olarak tahmin edildi. En yüksek yıllık ortalama kazancın 100 bin 467 lirayla bilgi ve iletişim faaliyetleri sektöründe olduğu görüldü.
- Ekonomi
- 25.12.2019
- Gazete
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