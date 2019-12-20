Yeni nesil şehirler ile yüzde 40 tasarruf

Turkuvaz Yayın Grubu dergisi Para tarafından düzenlenen 2. Dijital Şehircilik Zirvesi, İstanbul'da gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş'in yaptığı zirveye katılan Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "2023 Türkiyesi, 5G'ye geçmiş, yeni nesil iletişim teknolojilerini tüm sektörlere başarıyla uygulamaya başlamış, Endüstri 4.0'a adapte ettiği sanayisiyle ekonomik verimliliğini artırmış, akıllı tarım, uzaktan eğitim, uzaktan sağlık uygulamaları ve uzaktan tıbbi operasyonlar gibi teknolojinin son imkanlarının yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandığı bir ülke olacak" dedi.
81 ilde 20.3 milyon haneyi kapsayan fiber altyapıları ile yeni nesil şehirlerin ihtiyaç duyduğu yüksek hız ve geniş kapasiteli altyapıyı sağladıklarını anlatan Kıraç, yeni nesil şehir uygulamalarıyla elektrikte yaklaşık yüzde 40, sulamada yüzde 30'a varan tasarruf sağlayabildiklerini söyledi. Kıraç, "Akıllı ulaşım uygulamalarıyla trafikteki süreden yüzde 35 tasarruf sağlıyoruz. Karbon salınımı yaklaşık yüzde 25 azalıyor ve yüzde 30'a kadar yakıt tasarrufu sağlıyoruz" diye konuştu.
ATIKLAR ULAŞIM PUANINA DÖNÜŞÜYOR
Zirvede 'Dijitalleşmede Türkiye'den Örnekler' panelinde, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yusuf Erdem Güzelbey, 'SmartCity' örneklerini paylaştı. Güzelbey, atıkların ulaşım puanına dönüştüğü 'akıllı sistem' ve parklardaki 'panik butonu'nu anlattı. Panelin moderatörlüğünü Türk Telekom'dan Nilay Altan yaparken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ da katıldı.
81 ilde 20.3 milyon haneyi kapsayan fiber altyapıları ile yeni nesil şehirlerin ihtiyaç duyduğu yüksek hız ve geniş kapasiteli altyapıyı sağladıklarını anlatan Kıraç, yeni nesil şehir uygulamalarıyla elektrikte yaklaşık yüzde 40, sulamada yüzde 30'a varan tasarruf sağlayabildiklerini söyledi. Kıraç, "Akıllı ulaşım uygulamalarıyla trafikteki süreden yüzde 35 tasarruf sağlıyoruz. Karbon salınımı yaklaşık yüzde 25 azalıyor ve yüzde 30'a kadar yakıt tasarrufu sağlıyoruz" diye konuştu.
ATIKLAR ULAŞIM PUANINA DÖNÜŞÜYOR
Zirvede 'Dijitalleşmede Türkiye'den Örnekler' panelinde, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yusuf Erdem Güzelbey, 'SmartCity' örneklerini paylaştı. Güzelbey, atıkların ulaşım puanına dönüştüğü 'akıllı sistem' ve parklardaki 'panik butonu'nu anlattı. Panelin moderatörlüğünü Türk Telekom'dan Nilay Altan yaparken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ da katıldı.
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