‘Yapay zeka sektördeki operasyonel maliyetleri düşürüyor’

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, "Günümüzde standart olarak kullanmış olduğumuz birçok uygulama, biz farkında olmadan arka planda aktifleşerek hayatımızı gözle görülür şekilde kolaylaştırıyor. Yapay zeka girişimlerinin son dönemlerde oldukça arttığı günümüzde, diğer sektörler gibi sigorta sektörü de 'yapay zeka' oluşumundan kendine düşen payları almaya başladı" dedi. Forrester Consulting tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de yapay zekayı aktif şekilde kullanan sektörlerin, operasyonel maliyetlerini ortalama yüzde 4 oranında düşürürken, satışları artıran ve erken müdahalelerle kayıp karşılığını azaltan müşteri davranışları hakkında ipuçları topladığını ifade eden Dr. E. Baturalp Pamukçu, şöyle konuştu: "Yapay zekanın sektörümüzdeki kullanımıyla, bir kasko teklifi verirken sigortalının kaza yapma ihtimali ve kaza yapması halinde ne kadarlık bir hasar maliyetinin oluşabileceği gibi öngörü niteliği taşıyan bu tarz durumları farklı hesaplama teknikleriyle özdeşleştirip, 'riskli müşteri' kategorisinin tespiti rahatça yapılabilmektedir."
- Ekonomi
- 18.12.2019
- Gazete
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