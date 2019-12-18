Bugünkü
Takvim

sektördeki operasyonel maliyetleri düşürüyor’

Genel Müdürü Dr. E. , nın sigorta sektörüne sağladığı katkılara değindi, maliyetleri düşürdüğünü belirtti.

‘Yapay zeka sektördeki operasyonel maliyetleri düşürüyor’
Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, "Günümüzde standart olarak kullanmış olduğumuz birçok uygulama, biz farkında olmadan arka planda aktifleşerek hayatımızı gözle görülür şekilde kolaylaştırıyor. girişimlerinin son dönemlerde oldukça arttığı günümüzde, diğer sektörler gibi sigorta sektörü de 'yapay zeka' oluşumundan kendine düşen payları almaya başladı" dedi. Forrester Consulting tarafından yapılan araştırmaya göre, 'de yapay zekayı aktif şekilde kullanan sektörlerin, operasyonel maliyetlerini ortalama yüzde 4 oranında düşürürken, satışları artıran ve erken müdahalelerle kayıp karşılığını azaltan müşteri davranışları hakkında ipuçları topladığını ifade eden Dr. E. Baturalp Pamukçu, şöyle konuştu: "Yapay zekanın sektörümüzdeki kullanımıyla, bir kasko teklifi verirken sigortalının yapma ihtimali ve kaza yapması halinde ne kadarlık bir hasar maliyetinin oluşabileceği gibi öngörü niteliği taşıyan bu tarz durumları farklı hesaplama teknikleriyle özdeşleştirip, 'riskli müşteri' kategorisinin tespiti rahatça yapılabilmektedir."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri‘Yapay zeka sektördeki operasyonel maliyetleri düşürüyor’
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri