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  • 25.11.2019 17:13
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 17:13

Trendyol indirim listesi - Trendyol Cuma indirimi hangi markalarda geçerli?

Günler indirimi! Trendyol indirimi 25 Kasım saat 00:00'da başlıyor. 5 gün sürecek Black Friday indirimlerinde birbirinden güzel ürünler sahiplerini bulacak. Cep telefonundan bilgisayara, beyaz eşyadan kozmetiğe, giyimden ayakkabıya, süpermarket ürünlerinden mobilyaya ve binlerce ürün satılacak. ECHO Awards'ta 12 ödül birden alan Trendyol fırsatları ile tüketicileri mutlu ediyor. Trendyol'un Efsane Günler kampanyasına, az bir süre kaldı. Son yıllarda e-ticaretin gelişmesi ile Black Friday indirimleri sadece Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve İngiltere'deki mağazalara değil, tüm dünyaya yayıldı.

Trendyol Efsane Cuma indirimi hangi markalarda geçerli?

Trendyol Efsane Günler indirimi! Online alışveriş siteleri arasında dikkat çeken Trendyol, 9-10-11 Kasım indirimleri ile tüketicilere pek çok fırsat sundu. Şimdi ise Trendyol Efsane Günler ile 25-29 Kasım arasında pek çok indirim avantajı sağlayacak. İşte Trendyol 25-29 Kasım Efsane Günler indiriminin detayları... Geçen yıl Efsane Günler'de online pazaryerindeki satıcıların ürünleriyle birlikte 7,5 milyon ürün satıldı, 2 milyar sayfa görüntülenme, 100 milyon da ziyaret gerçekleşti.

EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Efsane Cuma indirimleri bu sene de büyük bir heyecanla bekleniliyor. Dünyada Black Friday olarak geçen tarihlerde birçok marka Efsane Cuma indirimlerini düzenliyor. Bazı markalarda Efsane Cuma indirimleri 21 Kasım saat 21:00'da başladı. Bazı markalarda ise indirimler 25 Kasım'da başlayacak ve 29 Kasım'a kadar devam edecek.

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