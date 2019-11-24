Trendyol Efsane Günler indirimi! Online alışveriş siteleri arasında dikkat çeken Trendyol, 9-10-11 Kasım indirimleri ile tüketicilere pek çok fırsat sundu. Şimdi ise Trendyol Efsane Günler ile 25-29 Kasım arasında pek çok indirim avantajı sağlayacak. İşte Trendyol 25-29 Kasım Efsane Günler indiriminin detayları... Geçen yıl Efsane Günler'de online pazaryerindeki satıcıların ürünleriyle birlikte 7,5 milyon ürün satıldı, 2 milyar sayfa görüntülenme, 100 milyon da ziyaret gerçekleşti.

EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Efsane Cuma indirimleri bu sene de büyük bir heyecanla bekleniliyor. Dünyada Black Friday olarak geçen tarihlerde birçok marka Efsane Cuma indirimlerini düzenliyor. Bazı markalarda Efsane Cuma indirimleri 21 Kasım saat 21:00'da başladı. Bazı markalarda ise indirimler 25 Kasım'da başlayacak ve 29 Kasım'a kadar devam edecek.

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