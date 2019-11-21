Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 22.11.2019 09:18
  • Son Güncelleme: 22.11.2019 09:18

hangi markalarda var? hangi mağazalarda geçerli? kaç gün sürecek?

'da indirim yapan mağazalar merak edilen konular arasında bulunuyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da 'da birçok mağaza tüketicileri indirim fırsatı ile buluşturuyor. Vatandaşlar ise hangi markaların indirim yaptığını araştırmaya başladı. Peki Kara Cuma hangi mağazalarda geçerli? ? Her sene olduğu gibi bu yılda günü yapılacak indirimler merak içinde araştırılıyor. Birçok kişi uçak bileti alımları için bu günü beklemekte. 1932'den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen 'Black Friday', önce ABD'de başladı.

Efsane Cuma indirimi hangi mağazalarda geçerli?

Black Friday hangi mağazalarda geçerli? Dünya üzerinde birçok ürün üzerinde geçerli olan indirim Black Friday bazı markalarda başladı. Tüketiciler ise hangi markalarda indirim olduğunu araştırmaya başladı. Türkiye'de Black Friday indirimleri bu sene 22 Kasım'da olacak.
Fakat internet üzerinden erişim sağlayabildiğiniz mağazalar, firmalar ve online alışveriş sitelerinde Kara Cuma indirimleri çok erken tarihlerde başlayabiliyor. Bu indirimleri bir haftaya yayan mağazalar oldukça fazla. Peki Black Friday hangi mağazalarda geçerli? Merak edilen detaylar haberimizde...

BLACK FRİDAY İNDİRİM YAPAN MARKALAR

Black Friday indirimlerinde pek çok marka indirim uyguluyor. Bilindik markaların resmi sitelerine girerek, yaptıkları indirim oranına ulaşabilirsiniz. Bu indirimler mobil uygulamalarda ve markaların mağazalarında da geçerli.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBlack Friday hangi markalarda var? Efsane Cuma hangi mağazalarda geçerli? Kara Cuma kaç gün sürecek?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri