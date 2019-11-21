Black Friday hangi mağazalarda geçerli? Dünya üzerinde birçok ürün üzerinde geçerli olan indirim Black Friday bazı markalarda başladı. Tüketiciler ise hangi markalarda indirim olduğunu araştırmaya başladı. Türkiye'de Black Friday indirimleri bu sene 22 Kasım'da olacak.

Fakat internet üzerinden erişim sağlayabildiğiniz mağazalar, firmalar ve online alışveriş sitelerinde Kara Cuma indirimleri çok erken tarihlerde başlayabiliyor. Bu indirimleri bir haftaya yayan mağazalar oldukça fazla. Peki Black Friday hangi mağazalarda geçerli? Merak edilen detaylar haberimizde...

BLACK FRİDAY İNDİRİM YAPAN MARKALAR

Black Friday indirimlerinde pek çok marka indirim uyguluyor. Bilindik markaların resmi sitelerine girerek, yaptıkları indirim oranına ulaşabilirsiniz. Bu indirimler mobil uygulamalarda ve markaların mağazalarında da geçerli.

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