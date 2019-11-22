22 Kasım tarihinde Efsane Cuma indirimleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Uygun fiyata ürünleri satın almak isteyen pek çok vatandaş bu kapsamda Efsane Cuma indirimleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle Efsane Cuma'da hangi ürünler indirimli olduğu merak ediliyor. Peki, Efsane Cuma indirimleri ne zaman bitiyor? İşte o tarih...

EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Efsane Cuma indirimleri 29 Kasım tarihinde başlayor. Ancak bazı firmalar 29 Kasım'dan tarihinden önce başlayarak müşterilerine çeşitli fırsatlar sunuyor. Türkiye'de birçok firma 1 hafta önceden indirim yapmaya başladı. Kasım sonuna kadar sürmesi beklenen indirimlere yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor.