Konutta faiz % 0.98

Ev almak isteyenlere bankaların sunduğu fırsat büyüyor. Kuveyt Türk, tüm vade seçeneklerinde konut finansmanı kâr oranını 0.98'e düşürdü. ING Türkiye de konut kredisinde faiz oranını 120 ay vadede yüzde 0.98'e çekti. Yeni kredi talebi olanların yanı sıra kredisini taşıyanlar da fırsattan yararlanacak.
- Ekonomi
- 14.11.2019
- Gazete
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