Bugünkü
Takvim

Konutta faiz % 0.98

Ev almak isteyenlere bankaların sunduğu fırsat büyüyor. Kuveyt Türk, tüm vade seçeneklerinde konut finansmanı kâr oranını 0.98'e düşürdü. ING Türkiye de konut kredisinde faiz oranını 120 ay vadede yüzde 0.98'e çekti. Yeni kredi talebi olanların yanı sıra kredisini taşıyanlar da fırsattan yararlanacak.

Konutta faiz % 0.98
Ev almak isteyenlere bankaların sunduğu fırsat büyüyor. Kuveyt Türk, tüm vade seçeneklerinde konut finansmanı kâr oranını 0.98'e düşürdü. ING Türkiye de konut kredisinde faiz oranını 120 ay vadede yüzde 0.98'e çekti. Yeni kredi talebi olanların yanı sıra kredisini taşıyanlar da fırsattan yararlanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriKonutta faiz % 0.98
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri