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Tahvil i dip yaptı

Tahvil bono piyasasında bileşik i, 2 yılın en düşük seviyesini gördü. Mayıs'tan itibaren düşüş eğiliminde olan gösterge tahvilin bileşik faizi, 'nın politika faizini toplamda 1.000 baz puan düşürmesi ve un tek haneye inmesiyle yüzde 26'lardan yüzde 12'lere geriledi. Faiz, haftanın son işlem gününde yüzde 12.20'yi gördü.

Tahvil faizi dip yaptı
Tahvil bono piyasasında bileşik i, 2 yılın en düşük seviyesini gördü. Mayıs'tan itibaren düşüş eğiliminde olan gösterge tahvilin bileşik faizi, Merkez 'nın politika faizini toplamda 1.000 baz puan düşürmesi ve un tek haneye inmesiyle yüzde 26'lardan yüzde 12'lere geriledi. Faiz, haftanın son işlem gününde yüzde 12.20'yi gördü.

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