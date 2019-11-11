Tahvil bono piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi, 2 yılın en düşük seviyesini gördü. Mayıs'tan itibaren düşüş eğiliminde olan gösterge tahvilin bileşik faizi, Merkez Bankası'nın politika faizini toplamda 1.000 baz puan düşürmesi ve enflasyonun tek haneye inmesiyle yüzde 26'lardan yüzde 12'lere geriledi. Faiz, haftanın son işlem gününde yüzde 12.20'yi gördü.
- Ekonomi
- 11.11.2019
- Gazete
Tahvil faizi dip yaptı
Tahvil bono piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi, 2 yılın en düşük seviyesini gördü. Mayıs'tan itibaren düşüş eğiliminde olan gösterge tahvilin bileşik faizi, Merkez Bankası'nın politika faizini toplamda 1.000 baz puan düşürmesi ve enflasyonun tek haneye inmesiyle yüzde 26'lardan yüzde 12'lere geriledi. Faiz, haftanın son işlem gününde yüzde 12.20'yi gördü.
- N11 indirim kampanyası ne zaman bitecek?
- Son dakika kredi indirim fırsatı! Kredi faiz oranları düştü
- 95 kuyu açılacak
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.