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32 bin kadına iş fırsatı bakan

10 ayda 1.3 milyona yakın kişinin iş bulduğunu belirten Bakan Selçuk, ‘418 bin kadını işe yerleştirdik. Bu rakamı yakında 450 bine tamamlayacağımıza inanıyoruz’ dedi.

32 bin kadına iş fırsatı bakan
İşkur'un 10. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 17 yılda İŞKUR aracılığıyla özel sektörde işe yerleştirme sayısının 25 binden 1.3 milyona yükseltildiğini söyledi. İŞKUR aracılığıyla özel sektörde işe yerleştirilen kadın sayısının 100 kat arttığını aktaran Selçuk, "2002'de özel sektörde İŞKUR aracılığıyla işe yerleşen genç sayısı 4 binlerdeyken, sadece 2019'un ilk 10 ayında 430 bini aşkın gencimizi özel sektörde işe yerleştirdik. 2002'de özel sektörde işe yerleştirilen kadın sayısı 4 bin 500 iken, 2019'un ilk 10 ayında 418 bin kadını özel sektörde işe yerleştirdik. Biz bu rakamı 450 bine tamamlayacağımıza inanıyoruz. Bu da 2002 yılına kıyasla tam 100 kat artış demek oluyor" diye konuştu.

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