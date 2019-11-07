Çiftliğinin sütünü sütmatik ile satıyor

Yozgatlı girişimci Taha Arslan, 'sütmatik' kurdu. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan destek alan 24 yaşındaki Arslan, büyükbaş hayvan çiftliği kurdu. Devlet desteğiyle aldığı 40 büyükbaş sayısını 110'a çıkaran Arslan, "Sütmatik ile el değmeden sağılan sütü vatandaşa sunuyoruz. İlk etapta Sorgun'daki sütmatik sayısını artıracağız" dedi.
- Ekonomi
- 07.11.2019
- Gazete
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