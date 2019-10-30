Girişimciye 300 bin TL ödül

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) koordinatörlüğünde Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) tarafından düzenlenecek '4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı', 18-19 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilecek. ELDER'den yapılan açıklamaya göre; Türkiye'deki üniversiteleri, teknokentleri ve Ar-Ge şirketlerini elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleriyle buluşturacak çalıştayın ikinci gününde, ELDER Utility Day girişimcilik yarışması düzenlenecek. ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, bir ilke imza atarak tohum aşamasındaki teknoloji girişimlerini elektrik dağıtım sektörüyle buluşturmak üzere İTÜ Arı Teknokent ile işbirliği yaptıklarını ifade etti. Fikirlerini geliştiren ve belirli aşamaya getiren tohum girişimciler arasından sektöre en yakın fikirlerin etkinlikte sahne alabileceğini belirten Çeçen, şunları kaydetti: "Sahne almayı hak eden girişimcilere işbirliği olanakları yaratılacak. Birinciye 150 bin, ikinciye 100 bin ve üçüncüye 50 bin lira olmak üzere toplam 300 bin lira ödül verilecek."
- Ekonomi
- 30.10.2019
- Gazete
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