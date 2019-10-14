İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin, DB4 GT Zagato'nun modern ikizi DBS GT Zagato'nun tanıtımını yaptı. DBS GT Zagato, 5.2 litrelik, 760 beygir çift turbolu V12 motor gücüne sahip. İç döşemesinde kırmızı deri kullanılırken, detaylarda 18 ayar altına yer verildi. Zagatolar, sadece 19 çift üretilecek ve 2019 yılı bitiminde teslim edilecek. DBZ Centenary Collection adı altında çift olarak satılacak olan bu otomobillerin bir çiftinin fiyatı da 6 milyon İngiliz Sterlini olarak belirlendi.
DERİ VE ALTIN BULUŞTU
Araç, Zagato'nun 100'üncü yılını kutlamak için üretildi. DB4 GT Zagato (sağda) ve DBS GT Zagato birlikte satılacak.
7.2 MİLYONLUK ELMASA TÜRK TALİP
Rolls-Royce Motor Cars Merkez Avrupa ve Doğu Avrupa İletişim Direktörü Frank Tiemann, lüks otomobil pazarında dünya çapında bir büyüme yaşanacağını belirterek, "Bazı ülkelerdeki zengin insan sayısının 10-15 yıl içinde ikiye katlanacağı tahmin ediliyor. Türkiye de bu pazarlardan biri. Türkiye bizim için önemli" dedi. Rolls-Royce'un ilk SUV'u Cullinan'ın İstanbul'daki tanıtımı sonrası soruları yanıtlayan Tiemann, Türkiye'den de yeni araca ilişkin sipariş aldıklarını ifade ederek, "Ancak rakam paylaşamam" diye konuştu. En büyük elmasın adını taşıyan Cullinan'ın anahtar teslim fiyatının yaklaşık 7.2 milyon lira olduğu belirtiliyor.
DERİ VE ALTIN BULUŞTU
Araç, Zagato'nun 100'üncü yılını kutlamak için üretildi. DB4 GT Zagato (sağda) ve DBS GT Zagato birlikte satılacak.
7.2 MİLYONLUK ELMASA TÜRK TALİP
Rolls-Royce Motor Cars Merkez Avrupa ve Doğu Avrupa İletişim Direktörü Frank Tiemann, lüks otomobil pazarında dünya çapında bir büyüme yaşanacağını belirterek, "Bazı ülkelerdeki zengin insan sayısının 10-15 yıl içinde ikiye katlanacağı tahmin ediliyor. Türkiye de bu pazarlardan biri. Türkiye bizim için önemli" dedi. Rolls-Royce'un ilk SUV'u Cullinan'ın İstanbul'daki tanıtımı sonrası soruları yanıtlayan Tiemann, Türkiye'den de yeni araca ilişkin sipariş aldıklarını ifade ederek, "Ancak rakam paylaşamam" diye konuştu. En büyük elmasın adını taşıyan Cullinan'ın anahtar teslim fiyatının yaklaşık 7.2 milyon lira olduğu belirtiliyor.
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