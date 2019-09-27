Türk Telekom, dün saat 13:59'da İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında hatlarda meydana gelen kesintiyle ilgili yeni bir açıklama daha yaptı. Şirket tüm mobil abonelerine 2 ay boyunca aylık 5 GB, toplam 10 GB mobil internet tanımlanacağını duyurdu.

TT'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türk Telekom Ailesi olarak, kesintisiz ve daha güvenli iletişim için yaptığımız mobil teknoloji yenileme çalışmaları sırasında meydana gelen deprem, şebekemizde aksamalara neden olmuştur.

Mobil abonelerimize bir süreliğine de olsa kesintisiz iletişim sağlayamamanın derin üzüntüsü içindeyiz. Yaşattığımız bu olumsuz deneyimden ötürü içtenlikle özür diler, sabır ve anlayışları için müşterilerimize teşekkür ederiz.

TÜRK TELEKOM'DAN YENİ DEPREM AÇIKLAMASI

Yaşanan bu olumsuzluğu bir nebze de olsa telafi edebilmek adına, tüm mobil abonelerimize 2 ay boyunca aylık 5 GB, toplam 10 GB mobil internet tanımlanacaktır.

Tüm müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."