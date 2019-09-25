Türk Nippon’dan yeni işbirliği

Türk Nippon Sigorta ve ABD'nin önde gelen sigorta şirketlerinden biri olan Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company yeni bir işbirliğine adım attı. Dünyanın en büyük altıncı şirketi konumunda bulunan ve 175 ülkede özel sigorta çözümleri sağlama konusunda büyük bir kapasiteyle küresel erişime sahip olan Berkshire Hathaway Specialty Insurance, Türkiye'deki global partneri olarak Türk Nippon Sigorta'yı seçti. Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, "Bu işbirliği şirketimiz için yenilikçi ve son derece önemli bir anlaşma. Dünya devi olan bir şirketin Türkiye'de bizi seçmesi, işimizi en üst seviyede ve kalitede yaptığımızı onaylayan en büyük göstergesi" dedi.
- Ekonomi
- 25.09.2019
- Gazete
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