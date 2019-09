1.5 milyon konut dönüşecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı açıkladı. 8 maddelik plana göre; Türkiye'deki 6.7 milyon konutun acil ve öncelikli kabul edilen 1.5 milyonu 5 yıl içinde dönüştürülecek. Her şehrin kendine özgü bir dönüşüm aynası olacağını söyleyen Bakan Kurum, her yıl 100 bini İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde 300 bin konutun dönüşümünün sağlanacağını söyledi. Bu 300 bin konutun en az yüzde 10 ila 15'inin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle Bakanlık tarafından yapılacağını kaydeden Murat Kurum, "Yani 30 ila 50 bin konutun her yıl biz Bakanlık olarak dönüşümünü belediyelerimizle birlikte yapıyor olacağız. 5 yılda da inşallah biz de bu sürece 200-250 bin konutla katkı sağlamış olacağız" dedi. Yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm temel ilkeleri çerçevesinde kentsel dönüşümü 4 ana başlık altında topladıklarını ifade eden Kurum, bunların 'deprem riski altındaki yapıların ve alanların dönüşümü', 'sel ve heyelan riski altındaki alanların dönüşümü', 'tarihi kent merkezleri ve meydanların dönüşümü', 'sanayi alanlarının taşınması ve dönüşümü' olduğunu belirtti. Kurum, bugüne kadar belediye ve vatandaşlara 11 milyar lira kaynak sağlandığını ifade etti.