Hakan Gıda, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 30 milyon lira yatırımla yüksek teknolojiyle donatılmış keçi çiftliği kurdu. Toplam 64 bin metrekare arazi üzerinde 8 bin metrekare kapalı alana sahip Yeşilköy Keçi Çiftliği'nin yöneticisi Ufuk Bilgi, "Hayvan ürünleri ihracatını ciddi anlamda değiştirecek bir yatırıma imza attık. Her detayına önem verdiğimiz damızlık keçi çiftliğimizde yer alan keçi ve tekelerimiz onbinlerce hayvan arasından özenle seçildi. Tamamı pedigri kayıtlarına sahip, tüm hastalıklardan ari, sertifikalı keçilerimizi verim alabileceğimiz iklimde yetiştiriyoruz" dedi. Keçi sütünün yanı sıra uzun vadede keçi sütü tozu üreteceklerini de ifade eden Bilgi, "Kontamine olmamış yağsız keçi sütü tozu dünyanın her yerinden talep görüyor" diye konuştu.