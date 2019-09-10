THY uçtu ekonomi kazandı

Türk Hava Yollarının bu yılın başında direkt uçuş başlattığı Meksika ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden gelen turist sayısında ve bu ülkelere yapılan ihracatta artış oldu. Meksika'ya yapılan ihracat, yüzde 5 artışla 346 milyon dolara çıktı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne ihracat ise yüzde 52 artışla 27 milyona yükseldi. THY'nin direkt seferinin olduğu Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Fransa, Nijerya ve İhracat Ana Planı'nda yer alan Fas'a ihracatta da artış gözlendi.
İKİNCİ ELE PARA İADESİ
İzmİr'de yaşayan Erkan Şentabaklar, 52 bin 500 lira ödeyerek aldığı aracın bozulması üzerine paranın iadesini istedi ve konu yargıya taşındı. Akyazı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada arızanın kullanıcı kaynaklı olmadığı belirtildi. Mahkeme, "Aracı satan davalının satıcı sıfatıyla aracın ayıbından sorumlu olduğu" gerekçesiyle aracın davalıya iadesine, satım bedelinin ise davalıdan tahsiline karar verdi.
ENFLASYON BEKLENTİSİ DÜŞTÜ
Merkez Bankası Eylül ayı 'Beklenti Anketi' sonuçlarına göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,77 iken, bu anket döneminde yüzde 12,21 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,27 ve yüzde 10,17 olarak gerçekleşti.
ALTINI OLAN KAZANDI
Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,06, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,53 ile külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 4,13, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,92, dolar yüzde 0,23 kazandırdı.
TEB FAİZİ 1.20 OLDU
Türk Ekonomi Bankası (TEB), konut kredi faiz oranını 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 1,20'ye indirdi. TEB'in yeni konut kredisi kampanyasından faydalanmak isteyenler, dosya masrafı ve kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 1,20 faiz oranlı konut kredisi alabiliyor.
İKİNCİ ELE PARA İADESİ
İzmİr'de yaşayan Erkan Şentabaklar, 52 bin 500 lira ödeyerek aldığı aracın bozulması üzerine paranın iadesini istedi ve konu yargıya taşındı. Akyazı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada arızanın kullanıcı kaynaklı olmadığı belirtildi. Mahkeme, "Aracı satan davalının satıcı sıfatıyla aracın ayıbından sorumlu olduğu" gerekçesiyle aracın davalıya iadesine, satım bedelinin ise davalıdan tahsiline karar verdi.
ENFLASYON BEKLENTİSİ DÜŞTÜ
Merkez Bankası Eylül ayı 'Beklenti Anketi' sonuçlarına göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,77 iken, bu anket döneminde yüzde 12,21 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,27 ve yüzde 10,17 olarak gerçekleşti.
ALTINI OLAN KAZANDI
Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,06, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,53 ile külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 4,13, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,92, dolar yüzde 0,23 kazandırdı.
TEB FAİZİ 1.20 OLDU
Türk Ekonomi Bankası (TEB), konut kredi faiz oranını 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 1,20'ye indirdi. TEB'in yeni konut kredisi kampanyasından faydalanmak isteyenler, dosya masrafı ve kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 1,20 faiz oranlı konut kredisi alabiliyor.
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