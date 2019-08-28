Eğıtım sigortası nedir? Avantajları nelerdir?

TÜM ebeveynlerin çocuklarının en iyi eğitimi alarak, en iyi okullara giderek yetişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Halk Emeklilik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Sibel Sağlam, günümüzde beklenmedik aksiliklere karşı çocukların eğitimini güvenceye almanın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Sağlam, "Eğitim hayatında en önemli iki şeyin alınan eğitimin kalitesi ve devamlılığı olduğu bilinci ile karşılaşılabilecek olası durumlara karşı önlem alınmalıdır. Planların dışına çıkmak zorunda kaldığımız olumsuz durumlara karşı önlem almamızı sağlayan, çocuklarımızın geleceğini finansal olarak güvence altına alan eğitim sigortası ürünlerine olan ilgi her geçen gün biraz daha artıyor" şeklinde konuştu.



Sibel Sağlam

EBEVEYNİN YANINDA

Halk Emeklilik, Eğitim Destek Sigortası ile bir yandan eğitim hayatında gerçekleşebilecek olumsuzluklara karşı güvence sağlarken; diğer yandan ek fayda hizmetleri ile kariyer basamaklarında müşterilerinin ve öğrencilerin yanında oluyor. Eğitim Destek Sigortası ile sigortalının sigorta süresi içerisinde vefatı halinde çocuğunun, torununun veya eğitimini üstlendiği başka bir öğrencinin eğitim masrafları Halk Emeklilik tarafından karşılanıyor. Sağlam "Bu ürünümüzde, vergi avantajının yanında birbirinden faydalı asistans hizmetleri ile sadece risk gerçekleştiğinde değil, eğitim süresince müşterilerimizin ve öğrencilerin yanında oluyoruz" dedi.