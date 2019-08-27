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Anneye bakıcı desteği

Çocuk sahibi olanların işgücü piyasasından çekilmemesi için yeni bir proje hayata geçiriliyor. Annelere, eğitimli çocuk bakıcısı desteği sağlanacak.

Anneye bakıcı desteği
Hükümet, hem evde hem de işte kadınları çatısı altında korumaya almak için tüm imkanları seferber ediyor. Bu kapsamda son olarak 'Eğitimli Bakıcıların Desteklenmesi Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' hayata geçirildi. ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu () tarafından yürütülen projede öncelikle görev alacak personel belirlendi. Sınav aşamalarını geçen personel, 2 Eylül'de işbaşı yapacak. Edinilen bilgiye göre; proje ile 3 bin 700 sertifikalı çocuk bakıcısının iş bulması; bakım sorumlulukları nedeniyle işgücü piyasasından çekilme riski olan 3 bin 700 annenin işgücü piyasasına katılmaya devam etmesi hedefleniyor. Yine proje ile 6 bin kadının Çocuk Bakım Kursu belgesine sahip olması amaçlanıyor.

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