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  • 02.08.2019 17:22
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 17:23

neden ? ?

Emekli bayram ikramiyeleri ödemesi başlıyor. Milyonlarca emekliye güzel haberi Bakan Zehra Zümrüt Selçuk verdi. 1000 liralık bayram ikramiyesi ödemesi 8-9 Ağustos arasında yapılacak. Eşinden ya da ölen ana babasından maaş alan emeklilere 750 lira ödeme yapılacak. Yeni emekliler ise 1000 liralık ikramiyeyi alacak. Türkiye'de , BAĞ-KUR, sistemleri üzerinden milyonlarca emekli bulunuyor. Bu emeklilere ölüm aylığı alanlar da eklenince rakam 12.5 milyona çıkıyor. Kurban Bayramı'na kadar emekli olacaklar bu rakama dahil değil. Kurban Bayramı'na kadar emekli maaşı almayı hak edenler de ikramiye alacak. Peki neden ? ?

Bayram ikramiyesi kimlere verilecek?

Bayram ikramiyem eksik yattı neden 1000 lira kimlere eksik yatacak? Bayram ikramiyesi kimlere verilecek? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi ödemeler, başlıyor net tarihi Bakan Selçuk duyurdu. 1000 liralık bayram ikramiyesi 8-9 Ağustos'ta hesaplara yatacak. Yeni emekliler de bayram ikramiyesi alacak. Ölen eşinden anne babasından maaş alanlara eksik ödeme yapılacak. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla 12 milyonu aşkın emekliye bayram ikramiyesi ödeneceğini belirterek, şu bilgileri verdi: "Emeklilerimize bayram ikramiyelerini 8 ve 9 Ağustos'ta ödeyeceğiz. İkramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara ise 9 Ağustos'ta ödenecek. 12 milyon 142 bin kişiye ödenecek toplam ikramiye miktarı yaklaşık 10 milyar 800 milyon lira olacak."

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