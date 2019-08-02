Bayram ikramiyem eksik yattı neden 1000 lira kimlere eksik yatacak? Bayram ikramiyesi kimlere verilecek? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi ödemeler, başlıyor net tarihi Bakan Selçuk duyurdu. 1000 liralık bayram ikramiyesi 8-9 Ağustos'ta hesaplara yatacak. Yeni emekliler de bayram ikramiyesi alacak. Ölen eşinden anne babasından maaş alanlara eksik ödeme yapılacak. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla 12 milyonu aşkın emekliye bayram ikramiyesi ödeneceğini belirterek, şu bilgileri verdi: "Emeklilerimize bayram ikramiyelerini 8 ve 9 Ağustos'ta ödeyeceğiz. İkramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara ise 9 Ağustos'ta ödenecek. 12 milyon 142 bin kişiye ödenecek toplam ikramiye miktarı yaklaşık 10 milyar 800 milyon lira olacak."