Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, emeklilere bayram ikramiyelerinin 8 ve 9 Ağustos'ta ödeneceğini bildirdi.. Kurban bayramına sayılı günler kala yaklaşık 12 milyon emekli için heyecanlı bekleyiş başladı. 1000 liralık kurban bayram ikramiyesi ödemeleri 5-9 Ağustos arasında ödenecek. Ölen eşinden ya da anne babasından aylık alanlara ise eksik ikramiye yatacak. Bu tarihten önce emekli olanlar bin TL'lik bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler. Peki, Bayram ikramiyesine zam var mı?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, emeklilere bayram ikramiyelerinin 8 ve 9 Ağustos'ta ödeneceğini bildirdi.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİNİ KİMLER ALIYOR!

-SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

-Şehit yakınları ve gaziler

-Ölüm aylığı alanlar

-Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

-Geçici köy korucuları

-Şeref aylığı alanlar

-Şampiyon sporcular,

-Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

-Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

EMEKLİ İKRAMİYELERİNE ZAM VAR MI?

Emeklilere biner lira ödeme yapılırken, ölüm aylığı alanlara ise hisseleri oranında hesaplanan tutar verilecek. Yani eşin hisse oranı yüzde 50, çocuğun yüzde 25 ise eş 500, çocuk 250 lira ikramiye alacak.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara ise en fazla ödeneğe imkan veren tek dosya üzerinden ödeme yapılacak. Örneğin; dul eş hem babasından hem kocasından aylık alıyorsa ve kocasından dolayı aldığı ölüm aylığının oranı yüzde 50, babasından dolayı aldığı ölüm aylığı oranı yüzde 25 ise ikramiyesi 500 lira olacak.

İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara da gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik dereceği oranında ikramiye ödenecek. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 250 lira, yüzde 45 olanlara 450 lira ikramiye verilecek.

İkramiyenin yatırılacağı tarihe kadar yaşlılık, ölüm ya da sürekli iş göremezlik aylığı bağlananlar da ödemeden yararlanabilecek.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA 10.7 MİLYAR TL ÖDENDİ

Ramazan Bayramı öncesi emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı. Devlet tüm ödemelerini 31 Mayıs'ta yaparken, sadece emekli bayram ikramiyeleri için kasadan 10.7 milyar TL çıktı. Kurban Bayramı'nda bu rakam 11 milyar TL seviyelerine çıkabilir.

TEK GÜNDE YATMIŞTI

Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta. Arife günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önceki hafta, yani 5-9 Ağustos'ta ödenmesi muhtemel. Ramazan Bayramı'nda arife gününe 1 gün kala ödeme yapılmıştı. Buradan yola çıkarak 9 Ağustos Cuma günü 12.5 milyon emeklinin ikramiyelerinin hesaba yatma olasılığı yüksek. Bir ihtimal de ödemenin emeklinin bir kısmına 8 Ağustos, kalanına ise 9 Ağustos'ta olmak üzere iki günde yapılması.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA 10.7 MİLYAR TL ÖDENDİ

Ramazan Bayramı öncesi emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı. Devlet tüm ödemelerini 31 Mayıs'ta yaparken, sadece emekli bayram ikramiyeleri için kasadan 10.7 milyar TL çıktı. Kurban Bayramı'nda bu rakam 11 milyar TL seviyelerine çıkabilir.

12.5 MİLYON EMEKLİ VAR

Türkiye'de SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı sistemleri üzerinden milyonlarca emekli bulunuyor. Bu emeklilere ölüm aylığı alanlar da eklenince rakam 12.5 milyona çıkıyor. Kurban Bayramı'na kadar emekli olacaklar bu rakama dahil değil. Kurban Bayramı'na kadar emekli maaşı almayı hak edenler de ikramiye alacak.

EMEKLİYE KİRA YARDIMI

Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen 108 şube başkanının katılımıyla toplanan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emeklileri yakından ilgilendiren konuları görüştü.