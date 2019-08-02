Yılın ikinci dini bayramı Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken emekli ve memur vatandaşlar maaşların ödeneceği tarih hakkında araştırmalara başladı. Milyonlarca vatandaş aynı zamanda bayram öncesinde maaşların ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Peki, emekli ve memur maaşları ne zaman ödenecek? Emekli ve memur maaşları erken yatacak mı? Müslümanlar için önemi farklı olan ve dini bayramlardan olan Kurban bayramı 11 Ağustos pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan Kurban bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. Peki maaşını her ay düzenli olarak ayın 15'inde alan memurlar maaşlarını kurban bayramı öncesinde alabilecekler mi? Bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde resmi makamlardan bu konu hakkında bir açıklama gelmesi bekleniyor. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos arasında idrak edilecek.