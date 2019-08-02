Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 02.08.2019 11:27
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 12:15

Milyonların gözü orada! Emekli ve ? ?

Emekli ve memur maaşları ne vakit ödenecek? için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca vatandaşın gözü emekli ve memur maaşlarının yatırılacağı tarihe çevrildi. Bundan dolayı bu konular merakla araştırılan sorular arasında "Emekli ve memur maaşları ne zaman ödenecek?" sorusu yer ediniyor. Peki maaşlarını her ayın 15'inde alan memurlar ağustos ayı maaşlarını bayram öncesinde alacaklar mı? Bu konuda resmi bir açıklama gelmedi. Peki, maaşlar bayramdan önce yatırılacak mı? Normalde memurlar maaşlarını her ayın 15'inde alıyorlar. Bakalım bayram öncesi hem memur maaşları hem de emekli maaşları yatacak mı? Gelen açıklamaları dikkatle takip edeceğiz

Emekli ve memur maaşları ne zaman ödenecek?

Yılın ikinci dini bayramı Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken emekli ve memur vatandaşlar maaşların ödeneceği tarih hakkında araştırmalara başladı. Milyonlarca vatandaş aynı zamanda bayram öncesinde maaşların ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Peki, emekli ve memur maaşları ne zaman ödenecek? Emekli ve memur maaşları erken yatacak mı? Müslümanlar için önemi farklı olan ve dini bayramlardan olan Kurban bayramı 11 Ağustos pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan Kurban bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. Peki maaşını her ay düzenli olarak ayın 15'inde alan memurlar maaşlarını kurban bayramı öncesinde alabilecekler mi? Bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde resmi makamlardan bu konu hakkında bir açıklama gelmesi bekleniyor. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos arasında idrak edilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriMilyonların gözü orada! Emekli ve memur maaşları erken yatar mı? Memur maaşları son dakika bayram öncesi ödenecek mi?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri