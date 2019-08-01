Memur ve memur emeklilerinin 2020 ve 2021 maaşlarını belirleyecek zam pazarlığı saat 14.00'da başladı. Ankara'dan toplu görüşme öncesi son dakika açıklamalar geldi. Memur-Sen, KESK, Kamu Sen'in en düşük memur zammı için talep ettiği rakamlar netleşti. İşte memurun 2020-2021 dönemi için istenen zam miktarı ve toplantıya ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor. Memur zammında 2020-2021 dönemi için en düşük talep 4 bin liradan başlıyor. Memurun pazarlık görüşmeleri bu yıl Kurban Bayramı'na rastladığı için, öncesinde anlaşma olmadığı takdirde 11-14 Ağustos tarihlerinde çalışmalara ara verilmesi gerekecek. Peki 2020-2021 dönemi memur maaşı toplu sözleşme zammı kaç lira? İşte en düşük memur maaşı ne kadar?