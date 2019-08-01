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  • 01.08.2019 15:59
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 15:59

ne kadar? dönemi memur maaşı mı kaç lira?

3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki ları için görüşmeleri bugün başladı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ve Memur-Sen başkanı Ali Yalçın'dan zam görüşmeleri öncesinde son dakika açıklamalar geldi.  Memur toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibariyle saat 14.00'te başladı. Memur zammında dönemi için en düşük talep 4 bin liradan başlıyor. Toplu sözleşme görüşmelerinde 11 hizmet kolunu, en çok üyeye sahip sendikalar temsil ediyor. Bu sendikaların tamamı MEMUR-SEN üyesi sendikalardan oluşuyor. Memur-Sen, ve Kamu-Sen'in memur için talepleri birbirinden farklı. Halen 3.334 TL olan 2020 ocak ayında 3.908 TL'ye; 3.852 TL olan evli, eşi çalışmayan ve iki çocuklu en düşük memur maaşı da 4.485 TL'ye yükseltilsin şeklinde teklif sundular

Memur zammı 2020-2021 dönemi kaç lira?

Memur ve memur emeklilerinin 2020 ve 2021 maaşlarını belirleyecek zam pazarlığı saat 14.00'da başladı. Ankara'dan toplu görüşme öncesi son dakika açıklamalar geldi. Memur-Sen, KESK, Kamu Sen'in en düşük memur zammı için talep ettiği rakamlar netleşti. İşte memurun 2020-2021 dönemi için istenen zam miktarı ve toplantıya ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor. Memur zammında 2020-2021 dönemi için en düşük talep 4 bin liradan başlıyor. Memurun pazarlık görüşmeleri bu yıl Kurban Bayramı'na rastladığı için, öncesinde anlaşma olmadığı takdirde 11-14 Ağustos tarihlerinde çalışmalara ara verilmesi gerekecek. Peki 2020-2021 dönemi memur maaşı toplu sözleşme zammı kaç lira? İşte en düşük memur maaşı ne kadar?

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