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  • 02.08.2019 09:13
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 09:13

ve farkı ve aile yardımı oranı ne kadar? zam oranları!

Milyonlarca ve yi heyecanı sardı. Bugün başlayacak toplu sözleşme görüşmelerinde hem memurların hem de memur emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarında maaşlarında yapılacak artışlar belirlenecek. Ayrıca gelirleri artıracak pek çok talep de karara bağlanacak. Bunlar arasında aile yardımıyla ilgili talepler ön sıralarda yer alıyor. Memur-Sen, aile yardımının yüzde 40 için yüzde 50 artırımlı olarak ödenmeye devam edilmesini istedi. Ayrıca pazarlıklarında nin; öğretmen, polis hemşire, din görevlileriyle sınırlı kalmayıp genişletilmesi ve işçi statüsünde çalışan üniversite mezunlarının memur kategorisine geçirilmesi talebi de masada olacak. Peki emekli ve memur farkı ve ne kadar olacak? İşte 3600 ek gösterge zam oranları...

Emekli ve memur enflasyon farkı ve aile yardımı zam oranı ne kadar? İşte toplu sözleşme 3600 ek gösterge zam oranları. 5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren konuda sendikalar ile hükümet arasındaki zam pazarlığı, bugün başlıyor. Milyonların gözü toplu sözleşmede. Aile yardımının artırılması, emeklilerin de kapsama alınması masaya gelecek. Talepler hayata geçerse, 2 çocuğu olan memur ve emekli ayda 830 lira aile yardımına kavuşacak. Bu bağlamda Kamuda çalışan çeşitli kesimlerin uzun süreden beri devam eden talepleri bulunuyor. Bunların başında öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin beklediği 3600 ek gösterge geliyor. Üç konfederasyon da teklif dosyalarına 3600 ek göstergenin genişletilerek hayata geçirilmesi taleplerini koydu.

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