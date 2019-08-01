Emekli ve memur enflasyon farkı ve aile yardımı zam oranı ne kadar? İşte toplu sözleşme 3600 ek gösterge zam oranları. 5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren konuda sendikalar ile hükümet arasındaki zam pazarlığı, bugün başlıyor. Milyonların gözü toplu sözleşmede. Aile yardımının artırılması, emeklilerin de kapsama alınması masaya gelecek. Talepler hayata geçerse, 2 çocuğu olan memur ve emekli ayda 830 lira aile yardımına kavuşacak. Bu bağlamda Kamuda çalışan çeşitli kesimlerin uzun süreden beri devam eden talepleri bulunuyor. Bunların başında öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin beklediği 3600 ek gösterge geliyor. Üç konfederasyon da teklif dosyalarına 3600 ek göstergenin genişletilerek hayata geçirilmesi taleplerini koydu.