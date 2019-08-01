Milyonlar bekliyor! Memur maaşları son dakika Kurban bayramı öncesi ödenecek mi? Memur maaşları erken yatar mı? Kurban bayramına artık sayılı günler kaldı. Dini bayramlardan olan Kurban Bayramı başlangıcı 11 Ağustos pazar günü olacak. Peki maaşlarını her ayın 15'inde alan memurlar ağustos ayı maaşlarını bayram öncesinde alacaklar mı? Bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Peki, maaşlar bayramdan önce yatırılacak mı? Bu arada Memur-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesi'nde taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8 7, ikinci yıl yüzde 6 6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulundu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasıyla konfederasyonlarının 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin taleplerini paylaştı.