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  • 01.08.2019 10:20
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 10:28

Milyonlar bekliyor! ödenecek mi? ?

3 milyon memurun gözü bu haberde olacak. nde memurlar maaşlarının yatıp yatmayacağını merak ediyor. nın 8-9 Ağustos tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Müslümanlar için önemi farklı olan ve dini bayramlardan olan Kurban bayramı 11 Ağustos pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan Kurban bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. Peki maaşını her ay düzenli olarak ayın 15'inde alan memurlar maaşlarını kurban bayramı öncesinde alabilecekler mi? Bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde Başbakanlık'tan bu konu hakkında resmi bir açıklama gelmesi bekleniyor. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos arasında idrak edilecek.

3 milyon memurun gözü bu haberde!

Milyonlar bekliyor! Memur maaşları son dakika Kurban bayramı öncesi ödenecek mi? Memur maaşları erken yatar mı? Kurban bayramına artık sayılı günler kaldı. Dini bayramlardan olan Kurban Bayramı başlangıcı 11 Ağustos pazar günü olacak. Peki maaşlarını her ayın 15'inde alan memurlar ağustos ayı maaşlarını bayram öncesinde alacaklar mı? Bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Peki, maaşlar bayramdan önce yatırılacak mı? Bu arada Memur-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesi'nde taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8 7, ikinci yıl yüzde 6 6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulundu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasıyla konfederasyonlarının 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin taleplerini paylaştı.

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