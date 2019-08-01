2020-2021 memur maaş zammı için pazarlıklar başlıyor. Milyonlarca memurun gözü toplu sözleşmede olacak. Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti içinde gerçekleştirilecek 5'inci toplu sözleşme görüşmesinde masaya gelecek teklifler belli oldu. Görüşmelerde 3600 ek gösterge, yardımcı hizmet sınıfının kaldırılması, üniversiteli işçilerin memur ekibine alınması şeklinde talepler de gündeme gelecek. Memur-Sen, KESK, Kamu Sen'in en düşük memur zammı için talep ettiği rakamlar netleşti. Peki 2020-2021 memur maaş zammı son dakika yüzde kaç olacak? Memur maaşı en düşük 4 bin lira 3600 ek gösterge son durum nedir?