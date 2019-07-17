70 milyonluk talihli 197 gün sonra ortaya çıktı!

Milli Piyango İdaresi'nin 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihli, 197 gün sonra 'ortaya çıktı' iddiası ortalığı karıştırdı. Ajansa düşen habere göre; dün sabah Milli Piyango İdaresi'ni arayan talihli Ankara'ya gelerek ikramiyesini alacağını açıklandı. İsmini vermek istemeyen ve gurbetçi olarak Avrupa'da yaşadığını söyleyen talihli, İstanbul'a bir cenaze töreni için geldiğini, evinde bıraktığı bileti bulunca, çok şaşırdığını ve büyük ikramiyenin kendisine çıktığını fark ettiğini söyledi.



KİMSE GELMEDİ

Dün itibariyle Ankara'ya giderek parayı alacağını bildiren sahte taliplinin yalanı çabuk ortaya çıktı. Milli Piyango idaresi saat 17.00 sıralarında bir açıklama yaparak kimsenin kendilerine parayı almak için müracaat etmediğini duyurdu. Milli Pilango İdaresi Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, sabah saatlerinde bir kişinin kendilerini aradığını belirterek, "Ödeme birimimize ilgili talimatı verdik" dedi. Uçar, şöyle devam etti: "Umut ediyoruz ki gelip ikramiyesini alır. Eğer ödeme gerçekleşirse ödendi bilgisinin kamuoyu ile paylaşılacak. Talihliyim diyen şahsın ilk uçakla gelmesini istiyoruz."



FAİZ KAYBI 8 MİLYON TL

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye isabet eden tam biletin Üsküdar'daki bir seyyar bayide satıldığı ortaya çıkmıştı. Talipli ikramiyeyi alıp yılbaşında 70 milyon TL ile gram altın alsaydı bugün 82.7 milyonu, mevduata yatırsaydı 78 milyonu olacaktı. Dolar alsaydı 76 milyon, borsaya yatırsaydı 75 milyon lirası olacaktı.





197 GÜNDE NE KAYBETTİ



ALTINDA 13 MİLYON LİRA



MEVDUATTA 8 MİLYON LİRA



DOLARDA 7.6 MİLYON LİRA

BORSADA 5 MİLYON LİRA

