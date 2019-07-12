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Toplu ulaşım ücretsiz
​Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nden, kentteki araçlarının 7 gün vermesi kararı çıktı. Meclisi, 15 Temmuz Demokrasi ve 'nde toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini kararlaştırdı. Belediye Meclisi ayrıca, Kurban Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve okulların açılacağı 9 Eylül'de de ulaşımın ücretsiz olmasına karar verdi.

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