Toplu ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nden, kentteki toplu ulaşım araçlarının 7 gün ücretsiz hizmet vermesi kararı çıktı. İBB Meclisi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini kararlaştırdı. Belediye Meclisi ayrıca, Kurban Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve okulların açılacağı 9 Eylül'de de ulaşımın ücretsiz olmasına karar verdi.
- Ekonomi
- 12.07.2019
- Gazete
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