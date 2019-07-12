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Londra çıkarması
Dünya geneline yayılan Türk Ticaret Merkezleri'nin 13'üncüsü olarak 'da açılan ve yapı malzemeleri grubundaki firmaları içerisinde barındıran Londra Seramik Türk yoluna başarı ile devam ediyor. Merkezi'nde () benzer ürün grubuna yönelik toplam 14 tane Türk firması olduğunu söyleyen Londra Seramik TTM İcra Kurulu Başkanı ve Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, düzenledikleri etkinliklerle TTM'yi çekim merkezi haline getirdiklerini kaydetti. Çetinkaya, TTM'de yer alan tüm firmaların memnun olduğunu ve yeni firmaların da girmek i sırada beklediğini belirtti. TTM'lerde yer almanın prestij açısından da çok önemli olduğunu anlatan Çetinkaya, "İhracat yapan bir firmanın kartvizitinde Londra veya diğer büyük merkezlerin adının yazılı olması firmanın algısını yükseltiyor. Ayrıca TTM'lerde 150 bin dolarlık firma başına tanıtım desteği veriliyor ve bu çok önemli bir fırsat" dedi.

EN BÜYÜK ALICI ÇİN
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nde Başkan Yardımcısı da olan Çetinkaya, maden ve doğaltaşta en büyük alıcının Çin olduğunu ve doğaltaşta Çin'e bağlı olarak geçen yıldan bu yana bir gerileme yaşandığını söyledi. Çetinkaya, "'nin ihracatının yüzde 40'ı Çin'e. Dolayısıyla oradaki daralma direkt olarak etkiliyor" dedi.

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