MUĞLA'DA Öznur Akkaş, evinin bahçesindeki depoda kurduğu tesiste 2 yıldır solucan gübresi üretiyor. Evli ve 2 çocuk annesi Akkaş, fark yaratma isteği ile yola çıktığını belirterek, "100 bin solucanla başladığım gübre üretiminde şu an 2 milyon solucanla ayda 1 ton gübre üretiyorum. Ayda ortalama 3 bin lira gelir elde ediyorum" dedi.