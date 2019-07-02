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nden ayda 3 bin lira kazanıyor!

İşyerini evinin baçesinde kurdu

MUĞLA'DA Öznur Akkaş, evinin bahçesindeki depoda kurduğu tesiste 2 yıldır üretiyor. Evli ve 2 çocuk annesi Akkaş, fark yaratma isteği ile yola çıktığını belirterek, "100 bin solucanla başladığım gübre üretiminde şu an 2 milyon solucanla ayda 1 ton gübre üretiyorum. Ayda ortalama 3 bin lira gelir elde ediyorum" dedi.

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