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Hükümetten a 8 milyar TL

Kadın esnafa 8 milyar TL

HÜKÜMET, kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması için tüm imkanları seferber ediyor. 1 milyona ulaşan girişimci kadınlara birçok alanda yeni teşvikler sağlanıyor. Halk Bankası son 2 yılda 80 bine yakın esnaf kadına 8 milyar liraya yakın Hazine faiz destekli kullandırırken; Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'nin kadınların işgücüne ilave katılım oranında Avrupa'da birinci sıraya yükseldiğini belirtti.

Hazal ATEŞ

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