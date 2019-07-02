HÜKÜMET, kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması için tüm imkanları seferber ediyor. 1 milyona ulaşan girişimci kadınlara birçok alanda yeni teşvikler sağlanıyor. Halk Bankası son 2 yılda 80 bine yakın esnaf kadına 8 milyar liraya yakın Hazine faiz destekli kredi kullandırırken; Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'nin kadınların işgücüne ilave katılım oranında Avrupa'da birinci sıraya yükseldiğini belirtti.

Hazal ATEŞ