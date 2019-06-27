Tatil rehberi

Seçimler bitti, vatandaş tatile koştu. TAKVİM, yaptığı inceleme ile otel tatili yapmak isteyenlere yol gösteriyor. 8 Temmuz ile 15 Temmuz tarihleri arasında 7 gece, Türkiye'nin gözde bölgelerinde deniz-kum-güneş tatili yapmak isteyenlerin 2 kişilik otel konaklaması için en az 931 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. 5 yıldızlı otelde her şey dahil tatil yapmak isteyen çiftler için ise fiyatlar 60 bin liraya kadar çıkıyor.
ÖZLEM KAMER TERCANLI
ÖZLEM KAMER TERCANLI
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