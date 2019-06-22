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Kamu eleman arıyor

Aile Bakanlığı, 4 bin 321 kişiye iş imkanı sunacak. Alımların bini için yapılacak, 6 bölümden mezunlar başvurabilecek.

Kamu eleman arıyor
İstihdam seferberliği sürerken, kamu da iş kapısı açmaya devam ediyor. Aile, ve ler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından açıklama yaparak, yeni müjdesi verdi. Bakan , "1000'i , 1000'i işçi, 2 bin 321'i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4 bin 321 personel istihdamı gerçekleştireceğiz. Sosyal hizmetlerimizi daha etkin sunabilmek için çalışan ailemiz büyüyor" ifadesini kullandı. Alımlar için henüz ilana çıkılmadı. Çalışma Bakanlığı'nca uygulanan Aile Sosyal Destek Programı'nda (ASDEP) görevli personel sosyal yardım veya hizmete ihtiyacı olanları belirliyor, ailelere rehberlik sağlıyor. ASDEP personeli olmak için; sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, aile ve tüketici bilimleri bölümlerinden mezun olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almak gerekiyor.

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