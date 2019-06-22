İstihdam seferberliği sürerken, kamu da iş kapısı açmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından açıklama yaparak, yeni istihdam müjdesi verdi. Bakan Selçuk, "1000'i ASDEP, 1000'i işçi, 2 bin 321'i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4 bin 321 personel istihdamı gerçekleştireceğiz. Sosyal hizmetlerimizi daha etkin sunabilmek için çalışan ailemiz büyüyor" ifadesini kullandı. Alımlar için henüz ilana çıkılmadı. Çalışma Bakanlığı'nca uygulanan Aile Sosyal Destek Programı'nda (ASDEP) görevli personel sosyal yardım veya hizmete ihtiyacı olanları belirliyor, ailelere rehberlik sağlıyor. ASDEP personeli olmak için; sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, aile ve tüketici bilimleri bölümlerinden mezun olmak ve KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almak gerekiyor.
- Ekonomi
- 22.06.2019
- Gazete
Kamu eleman arıyor
Aile Bakanlığı, 4 bin 321 kişiye iş imkanı sunacak. Alımların bini ASDEP için yapılacak, 6 bölümden mezunlar başvurabilecek.
- Milyonlara erken emeklilik müjdesi! Belgeyi sunanlar yaşadı
- Piri Reis yeni mezunlarını verdi
- 3600 ek göstergede son dakika: Bakan'dan 3600 ek gösterge müjdesi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.