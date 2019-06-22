İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3600 ek gösterge beklentisine ilişkin olarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız'ın verdiği sözün arkasındayız. Yapabileceğimiz en kısa zamanda bunu gerçekleştireceğiz. Bu bizim sözümüz" dedi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu, şunları söyledi: "3600 ek göstergeyle ilgili hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız'ın sözüdür ve biz bunu gerçekleştireceğiz. İhtiyaç da var. Bunu da söyleyeyim. Çünkü çalışma maaşlarıyla emekli maaşları arasında fark var. Bu fark yönetilebilir bir fark değildir. Bunu biliyoruz ve sağlayacağız. Bunun oluşturduğu sıkıntılar da söz konusu. Farkındayız ve biliyoruz. Bu sözü Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Haziran seçimleri kampanyasında verdi ve biz sözün arkasındayız. Yapabileceğimiz en kısa zamanda bunu gerçekleştireceğiz. Bu bizim sözümüz."
- Ekonomi
- 22.06.2019
- Gazete
‘3600 ek gösterge en kısa sürede tamam’
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