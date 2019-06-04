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İş kurmak isteyene 50 bin TL

Engellilerin istihdamı desteklenirken, iş kurmak isteyenlere de 50 bin liraya varan hibe yolu açık. Bunun için projeyi hazırlayıp ’a kadar teslim etmek gerekiyor...

İş kurmak isteyene 50 bin TL
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere sağladıkları 50 bin liraya kadar hibe desteği için 2019 yılı 2'nci dönem başvurularını kabul etmeye başladıklarını belirterek, "Hibe desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın projelerini 'a kadar teslim etmeleri gerekiyor" dedi. İlgilenenlerin www.iskur.gov. tr'deki "Duyurular" bölümünde olan başvuru rehberi ve formuna göre projelerini hazırlamalarını isteyen , elden veya posta yoluyla teslim edilebileceğini kaydetti.

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