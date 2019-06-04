Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere sağladıkları 50 bin liraya kadar hibe desteği için 2019 yılı 2'nci dönem başvurularını kabul etmeye başladıklarını belirterek, "Hibe desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın projelerini 28 Haziran'a kadar teslim etmeleri gerekiyor" dedi. İlgilenenlerin www.iskur.gov. tr'deki "Duyurular" bölümünde olan başvuru rehberi ve formuna göre projelerini hazırlamalarını isteyen Selçuk, elden veya posta yoluyla teslim edilebileceğini kaydetti.
- Ekonomi
- 04.06.2019
- Gazete
İş kurmak isteyene 50 bin TL
Engellilerin istihdamı desteklenirken, iş kurmak isteyenlere de 50 bin liraya varan hibe yolu açık. Bunun için projeyi hazırlayıp 28 Haziran’a kadar teslim etmek gerekiyor...
- Doğalgaza % 10 indirim formülü
- Bakan Albayrak: Haziran'da yeni bir dönem başlayacak
- Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.