Bugünkü
Takvim

Cezalar silindi

Beklenen düzenleme bayram öncesi yasalaştı. 310 milyon liralık köprü geçiş cezasının üzeri çizildi. aracını yenileyenlere de indirim arttı, 15 bin liraya çıktı.

Cezalar silindi
Ekonomik alanda düzenlemeler içeren torba teklif TBMM Genel Kurulu'nda kul edildi. Yasa, en çok köprü geçiş cezası olanların yüzünü güldürdü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere verilen idari para cezaları tahsil edilmeyecek. Yaklaşık 275 bin araca kesilen 310 milyon liralık cezadan vazgeçilecek, ödenen 3.9 milyon lira ise iade edilecek. teşviğinde vergiden terkin edilecek üst sınır 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılacak. AB Başkanlığı'ndaki Avrupa Birliği İşleri uzman ve uzman yardımcılarına, bir kereye mahsus olmak üzere sınavla Dışişleri Bakanlığı'na geçiş hakkı verilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriCezalar silindi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri