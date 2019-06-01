Cezalar silindi

Ekonomik alanda düzenlemeler içeren torba teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasa, en çok köprü geçiş cezası olanların yüzünü güldürdü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere verilen idari para cezaları tahsil edilmeyecek. Yaklaşık 275 bin araca kesilen 310 milyon liralık cezadan vazgeçilecek, ödenen 3.9 milyon lira ise iade edilecek. Hurda teşviğinde vergiden terkin edilecek üst sınır 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılacak. AB Başkanlığı'ndaki Avrupa Birliği İşleri uzman ve uzman yardımcılarına, bir kereye mahsus olmak üzere sınavla Dışişleri Bakanlığı'na geçiş hakkı verilecek.
- Ekonomi
- 01.06.2019
- Gazete
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