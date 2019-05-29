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’den 14 yılın rekoru

İSO 500’den 14 yılın rekoru
İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı ''nin 2018 Araştırması'nda Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) ilk sırada yer alırken; Ford ikinci, Toyota üçüncü oldu. Listede ilk 3 sıra değişmezken, geçen yıl beşinci basamakta yer alan Oyak-Renault, 2018'de dördüncülüğe yükseldi. Tofaş ise dördüncü sıradan beşinciliğe geriledi. 'ün üretimden satışları son 14 yılın en yüksek büyümesi oldu ve yüzde 34.5 artışla 878 milyar liraya çıktı. Araştırmaya göre İSO 500'ün ı 2018'de yüzde 11.3 artışla 71.8 milyar dolar oldu. Böylece İSO 500'ün ihracat artış oranı, yüzde 7 olan Türkiye ve sanayi ihracatı artış oranının üzerinde arttı. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, "500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017'de 652.7 milyar lira olan üretimden net satışlarını, 2018'de yüzde 34.5 gibi bir büyüme ile 878 milyar liraya çıkarmıştır" dedi.

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