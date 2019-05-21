Huawei patladı

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları yeni bir boyut kazandı. ABD Başkanı Trump, Perşembe günü dış ticaret yasağı listesine telekom ekipmanının yanı sıra cep telefonu da üreten Huawei'yi ekledi. Trump, "Ulusal güvenliğimiz için her adımı atacağız" dedi. Çinli şirket Huawei'ye ikinci darbe dün geldi. Google'ın çatı şirketi olan Alphabet, Huawei ile yazılım, donanım ve teknik servis hizmetlerini içeren anlaşmanın kapsamını daralttığını duyurdu. Alphabet'in aldığı karar gereği bundan sonraki Huawei telefonlarında Google'ın geliştirdiği Android işletim sistemi güncellenemeyecek. Bu şirket hisselerinin düşmesine neden oldu. Google'ın, Huawei markaları telefonların Google servislerine erişimini engelleyeceği belirtiliyor. Google'dan sonra sırada Intel, Microsoft ve Qualcomm gibi devler var. Huawei veya şirketin Honor gibi alt markaları dahil tüm telefonlar, Google Play uygulama mağazası, Gmail, konum, haritalar ve anlık bildirimler de dahil hiç bir erişemeyecek ve güncelleme hizmeti alamayacak. Huawei'den yapılan açıklamada ise, "Huawei'in şu anki telefonları bu durumdan etkilenmeyecek" denildi.
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