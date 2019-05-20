Yeni emeklilik sistemi nedir, açıklandı mı? Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak? Emeklilik sistemi değişiyor mu? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 10 Nisan'da açıkladığı, 'Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019' programı kapsamında çalışanların emekliliklerinde ek gelir oluşturacakları tamamlayıcı emeklilik sistemi diğer bir adıyla yeni emeklilik sistemi merak edilen konuların başında geliyor. Peki, yeni emeklilik sistemi nasıl olacak? Çalışanların emekliliklerinde ek gelir oluşturacakları tamamlayıcı emeklilik sistemi ile hem vatandaş hem de ekonomi fayda sağlayacak. Tamamlayıcı emeklilik sistemi, vatandaşların emekliliklerinde ek gelir oluşturarak çalışma dönemlerindeki hayat standartlarını korumalarını sağlayacak. Hükümet tamamlayıcı emeklilik sistemiyle birlikte tasarrufları artırarak dış finansman bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.